Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






निर्मला सीतारमण बोलीं, भारतीय अर्थव्यवस्था टैरिफ जैसे झटके झेलने में सक्षम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Niramala Sitharaman

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (12:56 IST)
Niramala Sitharaman on Indian Economy : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है, भारत की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिबंध और टैरिफ जैसे बाहरी झटकों को झेलने में सक्षम है।
 
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भू-राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहे हैं। प्रतिबंध, टैरिफ और अलगाव की रणनीतियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया आकार दे रही हैं। भारत के लिए, ये बदलाव चिंताजनक भी हैं, लेकिन साथ ही हमारे जुझारूपन को भी उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी झटकों को झेलने की हमारी क्षमता मजबूत है और हमारी आर्थिक क्षमता भी विकसित हो रही है।
 
सीतारमण ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है और यह जीरो-सम अप्रोच जैसा दिखता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है और स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत खुद को बंद अर्थव्यवस्था बना ले। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें 8% GDP ग्रोथ हासिल करनी होगी।
 
उन्होंने कहा कि युद्ध और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सहयोग और संघर्ष को फिर से परिभाषित कर रही हैं। जो गठबंधन कभी मजबूत दिखते थे, उनके लिए परीक्षा का समय है। दुनिया में नए गठबंधन उभर रहे हैं। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव होते देख रहे हैं।
 
वित्त मंत्री ने कहा कि देशों को इस अनिश्चितता के माहौल से भी निपटना है और साथ ही व्यापार, वित्त और ऊर्जा असंतुलन का भी सामना करना एक बड़ी चुनौती है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नीतीश. तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी, क्या कहता है सी वोटर का सर्वे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels