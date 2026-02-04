rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवाद

Advertiesment
हमें फॉलो करें NIshikant Dubey

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (16:50 IST)
Nishikant Dubey vs Rahul Gandhi: संसद में चीन और सीमा विवाद पर बहस के दौरान मर्यादा तार-तार हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिस पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है।

नेहरू अय्यास और गद्दार

संसद के बजट सत्र में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों- पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर विवादित और अभद्र टिप्पणियां कीं। यह पूरा मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चीन सीमा विवाद को लेकर उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुआ। इस मामले में निशिकांत दुबे कई किताबें भी संसद लेकर पहुंचे। 
 
झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के दो मिनट चौंतीस सेकंड के वीडियो में वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को गद्दार और अय्याश तक कह रहे हैं। वो यहीं नहीं रुकते इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणी सदन में कर रहे हैं। 

राहुल ने किया था नरवणे की पुस्तक का जिक्र

सदन में दलील पेश करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की हालिया पुस्तक का हवाला दिया। उन्होंने पुस्तक के अंशों के आधार पर सरकार को घेरते हुए चीन के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का तर्क था कि सरकार सीमा की स्थिति को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है।

निशिकांत दुबे का विवादित पलटवार

राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए, तो उन्होंने मर्यादाओं की सीमा लांघ दी। उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के इतिहास को कुरेदते हुए ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें विपक्ष ने 'अश्लील' और 'अभद्र' करार दिया है। दुबे ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल की नीतियों की आलोचना करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाए।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी का अनोखा अंदाज, जिनसे कांपते हैं माफिया, उनसे बच्चे मनवा रहे हैं जिद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels