राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (21:23 IST)
राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की और अंतिम फैसला 26 नवंबर को इसकी आम सभा की बैठक में लिया जाएगा।   रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती नीता एम. अंबानी ने कहा कि 2030" में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की सिफ़ारिश होना, एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत की यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारे देश की खेल भावना और प्रतिभा का उत्सव है!
 
इस ऐतिहासिक दावेदारी में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया।  उन्होंने कहा कि यह क्षण ओलंपिक खेलों को भारत में लाने के हमारे साझा सपने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाता है।
"जय हिंद!"

