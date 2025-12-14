नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की जगह लेंगे

BJP National President News : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से नितिन नबीन को नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह जानकारी भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। नितिन नबीन की नियुक्ति को बिहार की राजनीति में बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है।





कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नियुक्ति के साथ ही उन तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया है। जिनमें कई दिग्गज नेताओं के नाम की संभावनाएं जताई जा रही थी। भाजपा को बिहार में अधिक सीटें लाने में नितिन नबीन का खास योगदान रहा है। साथ ही वे इस बार लगातार 5वीं बार बिहार विधानसभा चुनाव जीते हैं।





भाजपा के इस कदम को बिहार की राजनीति के साथ राष्ट्रीय राजनीति में नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है।





प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नितिन नबीन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, नितिन नबीन जी ने एक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है।





वह एक युवा और मेहनती नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा अनुभव है और बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के तौर पर उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वह अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी काम करने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण हमारी पार्टी को मजबूत करेगा।



रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई : बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता श्री नितिन नबीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। वे एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं।





उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में वे भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे। उनके कार्यकाल की सफलता के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं।

