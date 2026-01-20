राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं... भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का बड़ा बयान

मैं आज इस अवसर पर पार्टी के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्मरण करता हूं और यहां मौजूद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं।



उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।



सुनिए, भाजपा के नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने और क्या… pic.twitter.com/vqrMwXpuL4 — BJP (@BJP4India) January 20, 2026

युवा कार्यकर्ताओं को नबीन की नसीहत

नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष नितिन ने कहा कि युवाओं को 'शॉर्टकट' से बचना चाहिए और अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने गुजरात के आनंद की एक पुरानी घटना का जिक्र किया, जहां उन्होंने पहली बार मोदी जी के साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि उस दिन मैंने सीखा कि कोई इंसान तब महान बनता है जब वह लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ता है।