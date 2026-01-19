rashifal-2026

नितिन नबीन का भाजपा का राष्‍ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय, जानिए क्या है चुनाव कार्यक्रम?

मंगलवार को होगा भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (08:45 IST)
BJP President Election : भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मंगलवार को पार्टी के नए अध्‍यक्ष के नाम का ऐलान होगा।
 
बिहार से पांच बार के विधायक नबीन को हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नबीन का 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन भी उनके साथ है।

क्या है चुनाव कार्यक्रम

भाजपा के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच नामांकन उसी दिन वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। 
 
राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग होने के लिए भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता दिल्ली आ रहे हैं।

कौन है नितिन नबीन

बिहार से पांच बार के विधायक नबीन दिसंबर 2025 में ही भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। उनके पिता नवीन किशोर भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। वे पार्टी के टिकट पर कई बार विधानसभा चुनाव चुने गए थे। नवीन के निधन के बाद नितिन राजनीति में सक्रिय हुए। नितिन नबीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं।
 
कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। 2025 में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया।
edited by : Nrapendra Gupta

