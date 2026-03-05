नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मायने और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री?

who will be new Chief Minister of Bihar: बिहार की राजनीति में आज, 5 मार्च 2026, एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला अध्याय शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्रिय राज्य राजनीति से एक कदम पीछे हटते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। यह खबर केवल एक नेता के सदन बदलने की नहीं है, बल्कि बिहार में पिछले दो दशकों से चले आ रहे 'नीतीश युग' के समापन और एक नए सत्ता समीकरण के उदय का संकेत है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पुरानी इच्छा जाहिर की कि वे संसद और विधानमंडल के सभी चार सदनों (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद) के सदस्य बनना चाहते थे। अब राज्यसभा में प्रवेश के साथ यह अधूरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है।

नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा और वे बिहार के विकास के संकल्प पर कायम रहेंगे।

नीतीश के राज्यसभा जाने के मायने क्या हैं? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला अचानक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति और व्यक्तिगत इच्छा का हिस्सा माना जा रहा है। इसके मुख्य मायने निम्नलिखित हैं:

चारों सदनों की सदस्यता का सपना : नीतीश कुमार ने स्वयं सोशल मीडिया पर साझा किया कि उनके मन में शुरू से ही संसद और विधानमंडल के सभी चारों सदनों (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद) का सदस्य बनने की इच्छा थी। राज्यसभा जाने के साथ ही वे भारत के उन गिने-चुने नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने इन चारों सदनों की सदस्यता प्राप्त की है।

21 साल के 'मुख्यमंत्री काल' का अंत : नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार पिछले दो दशकों से बिहार की सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं (नवंबर 2025 में 10वीं बार शपथ ली थी)। अब वे कार्यकारी भूमिका छोड़कर संसद में जाएंगे। उनका राज्यसभा जाना बिहार में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है।

केंद्र की राजनीति में नई भूमिका : यह कदम संकेत देता है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए (NDA) के लिए रणनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगी।

बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक उदय : कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। चर्चा है कि उन्हें नई सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी या उपमुख्यमंत्री का पद मिल सकता है।

जदयू कार्यकर्ताओं में असंतोष : खबर आने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश के घर के बाहर जुटकर नारेबाजी की। कई नेता और समर्थक उन्हें CM पद न छोड़ने के लिए मना रहे हैं।

अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नए CM की नियुक्ति की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू होगी। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये नाम चर्चा में हैं:

बीजेपी से मुख्यमंत्री की संभावना : सूत्रों के अनुसार, इस बार बीजेपी कोटे से CM बन सकता है, क्योंकि 2025 चुनाव के बाद में बीजेपी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। इससे बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा।

मुख्‍यमंत्री पद के लिए भाजपा के प्रमुख दावेदार: सम्राट चौधरी : पिछड़े वर्ग से आते हैं, पार्टी में मजबूत पकड़।

विजय सिन्हा : वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं। इसलिए उनका भी दावा मजबूत है।

वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं। इसलिए उनका भी दावा मजबूत है। नित्यानंद राय : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, बिहार बीजेपी का प्रमुख चेहरा। हालांकि इन नामों की प्रमुखता से चर्चा है, लेकिन भाजपा अपनी आदत के अनुरूप किसी नए चेहरे को सामने लाकर एक बार फिर चौंका सकती है। वहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू कोटे से उपमुख्यमंत्री या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन, इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि उन्हें मुख्‍यमंत्री बनाया जाए।

सरकार का नया फॉर्मूला : राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, एनडीए के बीच एक नया 'शक्ति संतुलन' (Power Balance) बनाने की तैयारी है:

बीजेपी कोटे से (पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना सीएम होगा)। उपमुख्यमंत्री : जदयू (JDU) से 1-2 नेता, जिनमें निशांत कुमार या विजय कुमार चौधरी का नाम चर्चा में है। अमित शाह की मौजूदगी से संदेश राज्यसभा के लिए विधानसभा में नीतीश कुमार के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया है कि यह बदलाव आपसी सहमति और भविष्य की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

जदयू कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर थोड़ा असंतोष और भावुकता जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे नई सरकार का 'मार्गदर्शन' करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि नई सरकार उनके मार्गदर्शन में चलेगी। बिहार की सियासत अब नई दिशा ले रही है, जहां एनडीए गठबंधन की एकता और विकास की रफ्तार पर सबकी नजर है। आगे की स्थिति राज्यसभा चुनाव नतीजों और विधायक दल की बैठक पर निर्भर करेगी।

बहरहाल, बिहार की सियासत अब उस मोड़ पर है जहां पहली बार बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी और नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे।