बारामती पहुंचने पर शरद पवार ने लोगों से पूछा- यह कैसे हुआ

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बाराम‍ती , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (23:30 IST)
बुधवार को विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के कुछ घंटों बाद बारामती पहुंचने पर अत्यंत दुखी एवं गंभीर नजर आ रहे शरद पवार ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ?
मीडिया खबरों के मुताबिक शरद पवार (85) और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार खबर सुनते ही मुंबई से हेलीकॉप्टर से अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए।
उन्हें लेने आए लोगों से पवार को पूछते हुए सुना गया, “यह कैसे हुआ? बाद में शरद पवार उस अस्पताल के लिए रवाना हो गए जहां अजित पवार का शव रखा गया है।
शरद पवार के संरक्षण में महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़े अजित ने वर्ष 2023 में अपने चाचा से अलग होकर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया।
शरद पवार ने कहा कि अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। आज महाराष्ट्र ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जो योग्य था और निर्णय लेने की शक्ति रखता था। जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है।
 
  

