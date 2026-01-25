Weather Update : उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड, जनजीवन अस्त-व्यस्त

Weather Update India : उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हुई भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड की चपेट में ले लिया है। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) जैसी स्थिति बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

पहाड़ों में बर्फ की चादर, रास्ते बंद

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों से जारी हिमपात ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। इससे न केवल पर्यटकों को परेशानी हो रही है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और माल ढुलाई भी पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी बाधा बनी हुई है।