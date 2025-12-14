Dharma Sangrah

कोहरे की चादर में ढंका उत्तर भारत, ग्रेटर नोएडा में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, हरियाणा में 4 बसों की टक्कर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (11:57 IST)
उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। इस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ अब जानलेवा कोहरे का सितम शुरू हो गया है। रविवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तरप्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम हो गई। 
इस धुंध के चलते दो बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए और कई लोग घायल हुए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक हरियाणा में भी 4 बसों की टक्कर हो गई। मीडिया जानकारी के मुताबिक एक निजी बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी, तभी धुंध के कारण वह आगे चल रही बस से जा भिड़ी। इसके बाद पीछे से आ रही दो रोडवेज बसें भी अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गईं। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत बसों से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

