उत्तर भारत में ‘Heat Dome’ का कहर: 45°C पार जाएगा पारा, जानें आपके शहर के लिए IMD का रेड अलर्ट!

उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक, सूरज अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में कैद हैं और पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के विशाल इलाके एक खतरनाक 'Heat Dome' की गिरफ्त में हैं। आज देश के 16 बड़े शहरों में तापमान 43°C के ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि अगले 3-4 दिनों तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है।

आज के 'Hot' रिकॉर्ड्स: इन शहरों में बरस रही है आग अगर आपको लगता है कि आपके शहर में गर्मी ज्यादा है, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए:

वर्धा (महाराष्ट्र) और झारसुगुड़ा (ओडिशा): 44.6°C (देश के सबसे गर्म शहर)

बक्सर (बिहार): 44.4°C

बांदा (UP): 44.2°C

खजुराहो (MP): 43.4°C

राजधानी दिल्ली में भी हालात बेकाबू हैं, जहाँ पारा 42°C तक पहुँचने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया है।



राज्यवार हालात: जहाँ गर्मी ने मचाया तांडव गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, अब एक 'इमरजेंसी' जैसा माहौल बना रही है। आइए देखते हैं अलग-अलग राज्यों का हाल:

उत्तर प्रदेश: 32 जिलों में 'लू' का तांडव UP में हालात सबसे खराब हैं। प्रयागराज में धूल भरी गर्म हवाएं चल रही हैं, तो लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी का समय बदलकर दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटक गर्मी से बेहोश हो रहे हैं।

बिहार और ओडिशा: काम पर लगा 'ब्रेक' बिहार के 10 जिलों में भीषण हीटवेव चल रही है। पटना की सड़कों पर ठंडे पानी के स्टॉल ही लोगों का सहारा हैं। वहीं ओडिशा में तो गर्मी ने जनगणना (Census) का काम भी रुकवा दिया है—दोपहर 11 से 3 बजे तक सब कुछ ठप्प है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान: जानवरों के लिए कूलर! ग्वालियर चिड़ियाघर में बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। जयपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि तपती डामर को थोड़ा ठंडा किया जा सके।

I MD पूर्वानुमान: अभी तो बस शुरुआत है! अगर आप सोच रहे हैं कि कल बारिश होगी, तो आपको थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। 24 से 26 अप्रैल तक मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी रखा है।

कहाँ जारी रहेगी हीटवेव? UP, बिहार, राजस्थान, MP, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पंजाब-हरियाणा।

तापमान का अनुमान: कई शहरों में पारा 45°C को टच कर सकता है। थोड़ी सी उम्मीद: 25 अप्रैल के बाद पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में 'आग' बरसती रहेगी।

Heatwave Survival Guide 2026 हीटवेव के दौरान शरीर का तापमान अचानक बढ़ना 'Heat Stroke' का कारण बन सकता है। ऐसे में 'Water Bell' कॉन्सेप्ट अपनाएं—हर 1 घंटे में अलार्म लगाएं और कम से कम एक गिलास पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो।

गर्मी से लड़ने के 'ब्रह्मास्त्र': बचाव के उपाय सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, हमें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा:

दोपहर का कर्फ्यू: 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। यह समय 'Peak Heat' का होता है।

Hydration is Key: सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नारियल पानी, नींबू पानी और ORS का सेवन करें।

Dress Code: टाइट और गहरे रंग के कपड़ों को अलमारी में रखें। हल्के रंग के सूती (Cotton) और ढीले कपड़े पहनें।

Care for Others: बच्चों, बुजुर्गों और अपने पालतू जानवरों का खास ध्यान रखें। उनके आसपास पानी और ठंडक सुनिश्चित करें।

ट्रेवल किट: अगर बाहर जाना ही पड़े, तो छाता, टोपी, गमछा और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।

हीट डोम की यह स्थिति पर्यावरण में आ रहे बड़े बदलावों का संकेत है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है—कहीं स्कूलों के समय बदले जा रहे हैं तो कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें इस गर्मी को गंभीरता से लेना चाहिए।