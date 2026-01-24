Festival Posters

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी से दिल्ली तक बरसा पानी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (10:39 IST)
Weather Update 24 january : जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई।
 
IMD के मुताबिक, आज भी पड़ाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। IMD ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है।
 
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 से 28 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव आएगा।
webdunia

किश्तवाड़ में मुठभेड़ स्थगित

जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। किश्‍तवाड़ में आतंकियों के साथ चल रही एक मुठभेड़ को बर्फबारी के कारण स्‍थगित कर देना पड़ा है। मध्य कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फ बडगाम जिले में गिरी। पाखरपोरा में 1.5 से 2 फीट बर्फ गिरी, जबकि चरार-ए-शरीफ में 1.5 फीट बर्फ गिरी। श्रीनगर एयरपोर्ट इलाके में 3-4 इंच बर्फ मापी गई।

दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसके मैदानी इलाकों में 1.5 से 2.5 फीट और ऊंचे इलाकों में 2.5 से 4 फीट बर्फ गिरी। पुलवामा जिले में, द्राबगाम और राजपोरा जैसे इलाकों में 1.5 फीट बर्फ गिरी। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फीट बर्फ गिरी। कुपवाड़ा जिले में भी काफी बर्फ गिरी, जिसमें हाचमर्ग में 2.5 फीट और डेडिकोट और तंगधार में 2-2 फीट बर्फ गिरी। करनाह घाटी के ऊंचे इलाकों में 2.5 से 4 फीट बर्फ गिरी। 

मनाली में मौसम की पहली बर्फबारी 

हिमाचल प्रदेश में शिमला से मनाली तक पर्यटनस्थलों भारी बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर दिखाई दी। हालांकि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद हो गई। करीब 4800 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हो गए। कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी

उत्तराखंड के मसूरी और धनौल्टी सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

