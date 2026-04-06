Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, 7-8 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर

Advertiesment
rain alert
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (13:07 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (13:13 IST)
google-news
Weather Update 6 April : अप्रैल के महीने में दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत गर्मी के तेवर ढीले नजर आ रहे हैं। बारिश और ओले गिरने से कई राज्यों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब सहित कई राज्यों में फिर ओले और बारिश की चेतावनी जारी की है। 
 
उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभों के एक के बाद एक आने की संभावना है, जिनकी चरम गतिविधि 7 और 8 अप्रैल को रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में 6 और कश्मीर घाटी में 7 अप्रैल को भारी वर्षा की संभावना है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में 9 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 और 8 अप्रैल को, बिहार में 6 और 8 अप्रैल को, और झारखंड में 6 से 8 अप्रैल के दौरान छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 और 9 अप्रैल को छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। 
 
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 6 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।

दिल्ली में कैसा है मौसम

दिल्ली बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत तो दिलाने के साथ ही प्रदूषण को भी नियंत्रित रखा है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। आज यहां अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री पर रहेगा। 7 अप्रैल को यहां आंधी, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 से 11 अप्रैल तक मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा।
 

मध्यप्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

मध्यप्रदेश में 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के ज्यादातर जिलों में रविवार को बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्‍टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बड़ा खुलासा : इजराइली सेना के हौसले पस्त, IDF Commanders ने दी 10 बड़े संकट की चेतावनी!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels