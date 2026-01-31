Dharma Sangrah

Weather Update : उत्तर भारत में ठंड का कहर, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट

हमें फॉलो करें North India weather

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (12:03 IST)
Weather Update : उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है।
 
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है। यहां तापमान शून्य से नीचे रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 4 दिन बारिश की संभावना है। 2 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।
 
दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां आज सुबह कोहरा छाया रहा। राजधानी में आज बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है।
 
पिछले 24 घंटों में गुजरात और उत्तर कोंकण में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया।

स्नो क्रिकेट, स्कीइंग से गुरेज में रौनक 

लगभग चार फीट बर्फबारी और लंबे समय तक सर्दियों में अलग-थलग रहने के बावजूद, उत्तरी कश्मीर में लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) के पास दूरदराज की गुरेज घाटी के जमे हुए मैदानों में स्नो क्रिकेट और स्कीइंग वापस आ गई है। इसके लिए स्थानीय युवा और प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्र में शीतकालीन खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं।

मध्यप्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में फरवरी माह के पहले 3 दिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश होने के आसार बन रहे हैं। इसका असर ग्वालियर, चंबल, सागर और उज्जैन संभाग के जिलों में होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 10 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई है। अधिकांश शहरों में तापमान लुढ़केगा और विजिबिलिटी भी कम होगी।
edited by : Nrapendra Gupta

