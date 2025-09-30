अब मोहम्मद यूनुस ने साधा भारत पर निशाना, कहा- फर्जी खबरें फैलाता है India

Dharma Sangrah

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (14:47 IST)
Mohammad Yunus targets India: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत फेक न्यूज फैलाता है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमलों से भी इंकार किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश में एक हिन्दू लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। 
 
यूनुस ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा शरण दिए जाने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत हसीना को शरण दे रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश में कई समस्याएं उत्पन्न कीं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक यूनुस ने कहा कि भारत फर्जी खबरें गढ़ता है।
 
उन्होंने इस बात से इंकार किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लदेश में हिन्दुओं पर अत्याचार को लेकर आंकड़े जारी किए थे, उसके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर 2200 हमले किए गए हैं।
 
आदिवासी हिन्दू छात्रा से गैंगरेप : बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी खगराछारी जिले में 8वीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली। लड़की के माता-पिता और पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद आदिवासी समुदाय और बंगाली समुदाय के बीच भारी तनाव फैल गया। खगराछारी जिला भारत और म्यांमार की सीमा से सटे चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के तीन पहाड़ी जिलों में से एक है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

