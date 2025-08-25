Dharma Sangrah

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तें

यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए 30 सितंबर तक का समय

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (22:58 IST)
केंद्र सरकार ने पेंशन (Pension) स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि अब वे अपनी आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से पेंशन स्कीम चुन पाएंगे।
यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इस बात की जानकारी सरकार ने सोमवार रात, 25 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके दी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा (one-time, one-way) होगी। यानी अगर आपने UPS से NPS में स्विच कर लिया, तो दोबारा वापस UPS में नहीं जा पाएंगे। यह स्विच केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए होगा, जिन्होंने यूपीएस चुना है।
कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) की स्थिति में रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक यह विकल्प चुन सकते हैं। अगर इस दौरान स्विच नहीं किया गया, तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में ही रहेंगे।
केंद्र सरकार ने यूपीएस को चुनने की तारीख पहले से ही तय कर रखी है। इसके मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS चुन सकते हैं, जिसमें गारंटीड पेंशन और कई लाभ मिलेंगे। UPS से NPS में जाने का विकल्प भी 30 सितंबर तक है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

