सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तें

Important Update for Central Government Employees!



Government has now introduced one-time, one-way switch facility from #UnifiedPensionScheme (UPS) to National Pension System (NPS). Central government employees can switch to the UPS before September 30, 2025, for assured… pic.twitter.com/UjJJjM56S9 — PFRDA (@PFRDAOfficial) August 25, 2025

कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) की स्थिति में रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक यह विकल्प चुन सकते हैं। अगर इस दौरान स्विच नहीं किया गया, तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में ही रहेंगे।केंद्र सरकार ने यूपीएस को चुनने की तारीख पहले से ही तय कर रखी है। इसके मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS चुन सकते हैं, जिसमें गारंटीड पेंशन और कई लाभ मिलेंगे। UPS से NPS में जाने का विकल्प भी 30 सितंबर तक है। इनपुट एजेंसियां