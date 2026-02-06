Festival Posters

सावधान! कल देशभर में नहीं मिलेंगी Ola-Uber और Rapido; 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' से थमेंगे पहिए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (14:02 IST)
अगर आप शनिवार, 7 फरवरी 2026 को कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देशभर में एप-बेस्ड कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियां—ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido)—के पहिए थमने वाले हैं। ड्राइवर्स यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' (All India Breakdown) नाम दिया गया है।

क्यों हो रही है हड़ताल?

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के नेतृत्व में और कई राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से हो रही इस हड़ताल की मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं:
 
न्यूनतम किराए की मांग: ड्राइवर्स का कहना है कि कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय करती हैं, जिससे उन्हें लागत के मुकाबले बेहद कम कमाई होती है। वे सरकार से 'न्यूनतम बेस फेयर' तय करने की मांग कर रहे हैं।
 
निजी वाहनों पर रोक: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए निजी नंबर प्लेट (White Plate) वाले वाहनों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है।
 
एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का विरोध: ड्राइवर्स उन नियमों को हटाने की मांग कर रहे हैं जो कंपनियों को बेस फेयर से 50% तक कम कीमत पर राइड देने की अनुमति देते हैं।
 
बढ़ती महंगाई: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और कंपनियों के हाई कमीशन (लगभग 30%) के कारण ड्राइवरों की बचत न के बराबर रह गई है।

आम जनता पर क्या होगा असर?

इस हड़ताल का असर शनिवार सुबह से ही देखने को मिल सकता है। यूनियनों ने घोषणा की है कि ड्राइवर कम से कम 6 घंटे के लिए अपने मोबाइल एप बंद रखेंगे।
 
कैब और ऑटो की किल्लत: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में कैब और ऑटो मिलना मुश्किल हो सकता है।
 
किराए में उछाल (Surge Pricing): जो कुछ गाड़ियां उपलब्ध होंगी, उनमें मांग बढ़ने के कारण किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है।
 
ऑफिस और एयरपोर्ट जाने वालों को दिक्कत: शनिवार को वर्किंग डे होने के कारण ऑफिस जाने वाले और एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है।
 

क्या हैं ड्राइवर्स की मांगें? (तालिका)

मांग विवरण
मिनिमम फेयर सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया न्यूनतम किराया।
प्राइवेट व्हीकल बैन बाइक टैक्सी और कैब में निजी वाहनों का कमर्शियल उपयोग बंद हो।
कमीशन कैप कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले 30% तक के कमीशन पर लगाम।
वर्किंग कंडीशन गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा।

यात्रियों के लिए सलाह

हड़ताल के दौरान परेशानी से बचने के लिए आप निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:
पब्लिक ट्रांसपोर्ट: मेट्रो, डीटीसी या लोकल बसों का उपयोग करें।

