लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

लोकसभा में सांसदों के अप्रिय बर्ताव की निंदा करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कल की घटना काले घब्बे की तरह है।

उन्होंने कल की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो सदन में हुआ पूरे देश ने देखा। यह सदन की गरीमा के खिलाफ है। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में शाम पांच बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। खरगे के बयान से ऐसा प्रति होता है कि पीएम के संबोधन के दौरान राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो सकता है।

edited by : Nrapendra Gupta