लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

लोकसभा में सांसदों के अप्रिय बर्ताव की निंदा करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कल की घटना काले घब्बे की तरह है।
उन्होंने कल की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो सदन में हुआ पूरे देश ने देखा। यह सदन की गरीमा के खिलाफ है। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
हालांकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद बनती है। अगर एक सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो दूसरे सदन में इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष अहंकार में है। वह लोकतंत्र को कुचलना चाहता है। वह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। ALSO READ: राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम
गौरतलब है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में शाम पांच बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। खरगे के बयान से ऐसा प्रति होता है कि पीएम के संबोधन के दौरान राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो सकता है।
