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CM धामी ने गिनाईं PM मोदी की उपलब्धियां, बोले- भारत को ले गए नई ऊंचाई पर, देवभूमि की आकांक्षाओं को दी उड़ान

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On completion of 12 years Chief Minister Pushkar Singh Dhami listed achievements of Prime Minister Modi
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (11:27 IST) Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (12:35 IST)
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Chief Minister Pushkar Singh Dhami : केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल को 'कर्मयोगी का युग' बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह केवल बारह वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि भारत के पुनर्जागरण, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व उत्कर्ष का एक स्वर्णिम अध्याय है।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल को 'कर्मयोगी का युग' बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह केवल बारह वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि भारत के पुनर्जागरण, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व उत्कर्ष का एक स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके दूरदर्शी, निर्णायक और जनोन्मुखी नेतृत्व में भारत ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और जनकल्याण के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई और कृषि में तकनीक के बढ़ते उपयोग ने किसानों को सशक्त बनाने का कार्य किया है। अन्नदाता की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लिए गए निर्णयों ने करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से पर्वतीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि बागवानी, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज, कृषि यंत्रीकरण और सीमांत क्षेत्रों के किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं।
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उत्तराखंड के किसान को समृद्ध बनाते हुए कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से लेकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान, चारधाम आल दर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, हेली सेवाओं के विस्तार तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संभवतः आप स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की धरती पर सर्वाधिक बार आकर यहां के लोग के साथ अपना स्नेह और अपनापन साझा किया है। देवभूमि की जनता के लिए आप केवल देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि एक ऐसे आत्मीय अभिभावक हैं, जिनके स्नेह, मार्गदर्शन और संकल्प ने राज्य की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।

धामी ने कहा कि हम सभी आपके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं तथा विश्वास व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में भारत अमृतकाल के इस दौर में विकसित राष्ट्र के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प’ को अवश्य प्राप्त करेगा। 
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उल्‍लेखनीय है कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 4399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour

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