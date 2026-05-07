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भारत ने तोड़ा पाकिस्तान के परमाणु हमले का भ्रम, Operation Sindoor पर वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने क्या बताया

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BY: webdunia
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (16:32 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (16:35 IST)
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वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने गुरुवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के गढ़ में आतंकी ठिकानों पर हमला कर भारत ने इस्लामाबाद के 'परमाणु ब्लैकमेल' की हवा निकाल दी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' की वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए नौसेना संचालन महानिदेशक (DGNO) ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ यह ऑपरेशन भारत के सधे हुए संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार भारत की प्रतिक्रिया केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं होगी, बल्कि दुश्मन पर पूरी तरह हावी होने वाली होगी।
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परमाणु ब्लैकमेल का अंत

वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा, "लंबी दूरी के सटीक हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तान के दिल में स्थित आतंकी ठिकानों पर प्रहार कर भारत ने उसके परमाणु ब्लैकमेल के दावों को पूरी तरह विफल कर दिया है। हाल के संघर्षों में अनक्रूड (ड्रोन) और स्वायत्त प्रणालियों की बढ़ती भूमिका ने यह साफ कर दिया है कि हमें इन्हें अपनी परिचालन रणनीति में तेजी से शामिल करने की आवश्यकता है।"
 
गौरतलब है कि भारत समय-समय पर पाकिस्तान के इस 'परमाणु डर' को खारिज करता रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र' बताते हुए कह चुके हैं कि भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है।
 
9 आतंकी ठिकानों को किया था ध्वस्त
7 मई, 2025 को शुरू हुए सैन्य अभियानों में भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर गहराई तक जाकर एक समन्वित हमला किया था। इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 हाई-वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था।
 

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भारत

वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत के रणनीतिक संकल्प, परिचालन तैयारियों और बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने स्वदेशी युद्धपोतों की तारीफ करते हुए कहा: "विमानवाहक पोत विक्रांत, और कोलकाता व विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के प्रदर्शन ने भारतीय नौसेना की स्वदेशी क्षमता और 'ब्लू वॉटर' रेडिनेस को साबित किया है। यह 'आत्मनिर्भरता' की सफलता का प्रतीक है।" भविष्य की चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि युद्ध के मैदान को अपनी शर्तों पर संचालित करेगा।  Edited by : Sudhir Sharma

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