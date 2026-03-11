LPG को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमला, कांग्रेस और शिवसेना UBT ने उठाए सवाल

चतुर्वेदी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया कि हमारे पास 72 दिन का तेल भंडार है। LPG स्टॉक है, LNG पर कोई किल्लत नहीं है और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि जब दाम कम थे तो जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और तेल कंपनियों को मुनाफा मिलता रहा लेकिन जैसे ही दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। आज गैस पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। पुणे में शवदाह गृह को बंद कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आपने क्या तैयारी की थी?