suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






LPG को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमला, कांग्रेस और शिवसेना UBT ने उठाए सवाल

Advertiesment
Narendra Modi in delhi
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (15:29 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (15:36 IST)
google-news
LPG Price Hike: भारत में रसोई गैस (LPG) की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने अमेरिका और ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं और इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दूसरी ओर, शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब दाम कम थे तो जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, तेल कंपनियों को मुनाफा मिलता रहा लेकिन जैसे ही दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए।

मोदी ने अमेरिका और ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं और इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिसका असर देश में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया, इजराइल को 'फादर' बता दिया और इनके भारत लौटते ही इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया। आज भारत भी अमेरिका-इजराइल और ईरान की जंग में झुलस रहा है। 
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ा दिए। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जवाबदेही से भाग रहे हैं। तो वहीं देश में संसद सत्र चल रहा है और मोदी जी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं- मोदी जी, दिल्ली वापस आइए और जो आपने गटर से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी बताई थी, उसका लाभ देश के लोगों को दीजिए और लोगों की मुश्किल को खत्म कीजिए। 

कांग्रेस सांसद की पीएम को नसीहत

दूसरी ओर, राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा- जब प्रधानमंत्री या VVIP नेता कहीं जनसभा करते हैं, प्रशासनिक अमला महीनों पहले से तैयारी में जुट जाता है। इसमें सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम के लिए बने अस्थायी ढांचों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं- ये संसाधनों की बर्बादी है। ऐसे में अगर इन कार्यक्रमों के लिए स्थायी मंच बना दिए जाएं तो न सिर्फ करोड़ों रुपए बचेंगे, बल्कि कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ जाएगी।

शिवसेना यूबीटी ने भी साधा निशाना

शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि USA लगातार बोल रहा था ईरान पर किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे थे। युद्ध की शुरुआत इजराइल की ओर से की गई थी और अमेरिका ने उसका साथ दिया। 
चतुर्वेदी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया कि हमारे पास 72 दिन का तेल भंडार है। LPG स्टॉक है, LNG पर कोई किल्लत नहीं है और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि जब दाम कम थे तो जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और तेल कंपनियों को मुनाफा मिलता रहा लेकिन जैसे ही दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। आज गैस पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। पुणे में शवदाह गृह को बंद कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आपने क्या तैयारी की थी?
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

20+ ईरानी युद्धपोत डूबे, फिर भी थर-थर कांप रही US नेवी! होर्मुज में ईरान का 'अदृश्य शिकारी' मचा रहा है तबाही

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels