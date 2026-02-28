ओवैसी का सवाल, क्या PM मोदी जानते थे ईरान पर हमला होगा?

इजराइल ने हमें धोखा दिया!

एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि यदि इजराइल ने हमें यह नहीं बताया कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। इजराइल ने प्रधानमंत्री के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए नरसंहार को छिपाने के लिए किया है। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं। इस हमले से भारत को क्या हासिल हो रहा है? उल्लेखनीय है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल से लौटने के कुछ समय बाद ही हुआ है।

ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल हमला करने पर कहा कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला होता, तो कौन जिम्मेदार होता? उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री मोदी को देश को बताना चाहिए कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा किया था, तो प्रधानमंत्री को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए था।