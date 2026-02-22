rashifal-2026

रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला, 19 लोगों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद/काबुल , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (07:46 IST)
पाकिस्तान ने रविवार सुबह अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। मीडिया खबरों के मुताबक  इन हमलों में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें 19 लोगों के मरने की खबर है। अभी काबुल के तालिबान प्रशासन ने इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने सुबह तड़के सीमावर्ती प्रांत पक्तिका के बरमल और उरगुन जिले में हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा नंगरहार प्रांत के खोगयानी जिले में भी हवाई हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई मौतें हो गई हैं।

हमले पर अफगानिस्तान सरकार का बड़ा बयान सामने आया। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। इसमें महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया है। टोलो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ ही एक मदरसे को भी निशाना बनाया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि पक्तिका के बरमल जिले में बानुसी मदरसे पर एयरक्राफ्ट से मिसाइलें दागी गई हैं।

