Pakistan की कोलकाता तक हमले की धमकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब- दुस्साहस का मिलेगा निर्णायक जवाब

पाकिस्तान की ओर से भारत को दी जाने वाली चेतावनियों की लंबी सूची में अब कोलकाता का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि पहले की तरह इस बार भी ये धमकियां बड़े दावों के साथ दी गईं, लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि भविष्य में यदि कोई संघर्ष होता है तो वह सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के अंदर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कोलकाता को संभावित निशाना बताते हुए कहा कि अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो इंशाअल्लाह हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। इस चेतावनी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी 'दुस्साहस' का जवाब 'अभूतपूर्व और निर्णायक' होगा।