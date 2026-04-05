Pakistan की कोलकाता तक हमले की धमकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब- दुस्साहस का मिलेगा निर्णायक जवाब

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:30 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:35 IST)
पाकिस्तान की ओर से भारत को दी जाने वाली चेतावनियों की लंबी सूची में अब कोलकाता का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि पहले की तरह इस बार भी ये धमकियां बड़े दावों के साथ दी गईं, लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि भविष्य में यदि कोई संघर्ष होता है तो वह सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के अंदर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कोलकाता को संभावित निशाना बताते हुए कहा कि अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो इंशाअल्लाह हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। इस चेतावनी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी 'दुस्साहस' का जवाब 'अभूतपूर्व और निर्णायक' होगा।
सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आसिफ ने यह भी दावा किया कि 'फॉल्स फ्लैग' साजिश के संकेत हैं, जिसमें “अपने ही लोगों या हिरासत में मौजूद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर शव रखे जा सकते हैं और इसे आतंकवाद से जोड़कर पेश किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगला संघर्ष और ज्यादा व्यापक होगा।
हरकतों का मिलेगा न मिलने वाला जवाब
केरल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें दोहराता है, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं ऐसा जवाब देंगी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। Edited by : Sudhir Sharma