सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गीदड़भभकी

Indus Water Treaty dispute : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि दुश्मन को उनके देश के पानी की एक बूंद भी नहीं लेने दी जाएगी। शरीफ ने इस्लामाबाद में एक समारोह में कहा, दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी थी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फिर से ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप कान पकड़कर बैठ जाएंगे।





डॉन न्यूज़ के अनुसार उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और उन्होंने कसम खाई कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, शरीफ ने कहा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फिर से ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप कान पकड़कर बैठ जाएंगे।





भारत ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें परमाणु शक्ति का प्रदर्शन का उदाहरण बताया और चेतावनी दी कि ऐसे बयान इस्लामाबाद की परमाणु कमान और नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं।





विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह अफसोसजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्र देश की धरती से की गईं और अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत वाली सेना द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरजिम्मेदारी पर ध्यान दें।





इस बीच, गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं, इसे कभी बहाल नहीं किया जाएगा। हम एक नहर बनाकर पाकिस्तान से राजस्थान तक बहने वाले पानी को ले जाएंगे। पाकिस्तान को उस पानी से वंचित कर दिया जाएगा, जो उसे अनुचित रूप से मिल रहा है।(एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour