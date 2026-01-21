Dharma Sangrah

LoC पर बढ़ा तनाव, सर्विलांस कैमरे लगाने से भड़का PAK, केरन सेक्टर गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में LoC पर बीती रात भारत-पाक सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। केरन सेक्टर में सर्विलांस कैमरे लगाने के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:42 IST)
पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एलओसी पर फिर कायराना हरकत की है। मीडिया खबरों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर बीती रात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब भारतीय सेना केरन सेक्टर में LoC के पास निगरानी के लिए सर्विलांस कैमरे लगा रही थी।
 

कैमरे लगाने के दौरान हुई फायरिंग

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कैमरों की स्थापना में बाधा डालने के इरादे से छोटे हथियारों से दो राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में भारतीय पक्ष की ओर से भी एक जवाबी फायर किया गया। हालांकि, इस संक्षिप्त गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और वर्तमान में क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत बनी हुई है।
 
सीमा पार आतंकी घुसपैठ की आशंका

सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर बढ़ती सक्रियता की खुफिया सूचनाओं के बाद भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने LoC और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर निगरानी और कड़ी कर दी है। इनपुट्स के अनुसार, जम्मू क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय सीमा और कश्मीर में LoC के कई सेक्टरों से आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सर्विलांस और गश्त बढ़ा दी गई है।
युद्धविराम उल्लंघन पर सेना का रुख

भारतीय सेना ने अभी तक इस युद्धविराम उल्लंघन (Ceasefire Violation) पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि पिछले साल चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से LoC पर कोई बड़ी संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना दर्ज नहीं की गई थी। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने जानकारी दी थी कि वर्ष 2025 में कुल 139 बार युद्धविराम का उल्लंघन हुआ, जिनमें से 124 घटनाएं अकेले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हुई थीं। Edited by : Sudhir Sharma

