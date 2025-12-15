rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?

Advertiesment
हमें फॉलो करें parliament

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (14:55 IST)
Parliament news in hindi : कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई आपत्तिजनक नारेबाजी पर संसद के दोनों सदन में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से इस मामले में माफी की मांग की। 
 
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‍डा ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी' के नारे लगाए गए, ये कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है।
 
उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु की कामना करना अत्यंत निंदनीय है। इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है, जो कल्पना से भी बाहर है। 
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि 14 दिसंबर, 2025 को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था। इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से कांग्रेस का नेतृत्व देश से माफी मांगे।
गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा रामलीला मैदान पर आयोजित रैली का एक वीडियो सामने आया जिसमें रैली में शामिल होने आए कार्यक्रर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर विवादित नारे लगा रहे हैं। रैली के लिए देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मेरे एक बेटे को कुछ हुआ तो ठीक है, 140 करोड़ लोगों को बचाना है, खरगे की बात पर बजी तालियां

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels