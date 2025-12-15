मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?

कल कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी' के नारे लगाए गए, ये कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है।— BJP (@BJP4India) December 15, 2025
देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु की कामना करना अत्यंत निंदनीय है।
इस…
कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था।
इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है।
मैं चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से…