संसद में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास, बिना PM के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में भारी बवाल

अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और संसदीय परंपरा के विरुद्ध आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को वॉयस वोट से पास कर दिया गया। न ही नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिला और न ही प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर जवाब दिया..

मनोज तिवारी के आरोप से मचा हड़कंप

सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष का यह व्यवहार केवल विरोध नहीं, बल्कि एक 'सुनियोजित साजिश' है ताकि प्रधानमंत्री को जनता के सामने अपनी बात रखने से रोका जा सके। तिवारी ने यहां तक संकेत दिए कि सदन के भीतर कुछ विपक्षी सदस्यों का आचरण सुरक्षा और मर्यादा की सीमाओं को पार कर रहा था।

संसदीय इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब न दे पाएं। आखिरी बार ऐसी स्थिति 10 जून 2004 को बनी थी, जब विपक्ष के विरोध के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अपना संबोधन नहीं दे सके थे। 2026 में एक बार फिर विपक्ष के आक्रामक रुख के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना बोले ही बैठना पड़ा।