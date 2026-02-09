स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।



इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पर हाथ उठाए। सदन में कांग्रेस की 11 महिला सांसद हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं।



सभी महिला सांसद सीरियस पॉलिटिशियंस हैं। स्पीकर ने उनका अपमान किया है। स्पीकर पर सरकार… pic.twitter.com/HFUDHBcNWL — Congress (@INCIndia) February 9, 2026

सदन के बार-बार स्थगित होने और राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने से नाराज प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो संसद आने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख की बात है। हम सदन के अंदर जाते हैं और बिना कुछ किए बाहर आ जाते हैं।