लोकसभा में सोमवार को जम कर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगभग निष्फल रही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पर हाथ उठाए। सदन में कांग्रेस की 11 महिला सांसद हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। सभी महिला सांसद सीरियस पॉलिटिशियंस हैं। स्पीकर ने उनका अपमान किया है। स्पीकर पर सरकार ने ऐसा कहने का प्रेशर डाला है। नरेंद्र मोदीजी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर से सफाई दिलवा रहे हैं।
सदन के बार-बार स्थगित होने और राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने से नाराज प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो संसद आने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख की बात है। हम सदन के अंदर जाते हैं और बिना कुछ किए बाहर आ जाते हैं।
राहुल गांधी ने कहा- बोलने नहीं दिया जा रहा
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का वादा कर के भी मौका नहीं दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है, जहां विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने के लिए एक मिनट भी न मिले। यह हास्यास्पद है। Edited by: Sudhir Sharma