कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

दुबई , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (20:34 IST)
Passenger suffers heart attack on Air Arabia flight: केरल के दो पुरुष नर्सों ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान से कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एक साथी यात्री की जान बचाई। दरअसल, विमान के उड़ने के 20 मिनट बाद ही यात्री की हृदय गति रुक गई थी। यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दोनों ने सीपीआर देकर उस यात्री की जान बचाई। 
 
केरल का रहने वाला था यात्री : स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद केरल के त्रिशूर जिले के एक यात्री को अचानक कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) आ गया और वह बेहोश हो गया। इसी विमान में वायनाड निवासी अभिजीत जीस (26) और चेंगन्नूर निवासी अजीश नेल्सन (29) एयर अरेबिया की उड़ान संख्या 3एल128 से संयुक्त अरब अमीरात में अपनी नई नौकरी के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को हांफते हुए देखा। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि वह तकलीफ में है। वे तत्काल उस यात्री के पास पहुंचे। यात्री की हृदय गति रुक गई थी। दोनों ने उसे दो बार सीपीआर दी। 
 
तुरंत सीपीआर से बची जान : जान बचाने वाले नर्सों ने बताया कि उस यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हमने उसकी नब्ज देखी तो पता लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। हमने तुरंत उसको सीपीआर दी और चालक को भी सूचना दी।

जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद एक डॉक्टर आरिफ अब्दुल खादिर ने भी मरीज की जान बचाने में मदद की। विमान से उतरने के बाद दोनों नर्स चुपचाप अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कार्यस्थल की ओर चल पड़े। बाद में एक सह-यात्री के जरिए यह जानकारी सामने आई। यात्री के परिजनों ने दोनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

