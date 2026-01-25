rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पटना NEET छात्रा मौत मामला, FSL रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि, कपड़ों पर मिले 'सीमेन' के अंश, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

Advertiesment
हमें फॉलो करें NEET

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 25 जनवरी 2026 (12:24 IST)
राजधानी पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मोड़ आया है। छात्रा के कपड़ों के फोरेंसिक विश्लेषण (FSL Analysis) में 'सीमेन' (Semen) के अंश पाए गए हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। यह रिपोर्ट उन शुरुआती दावों को खारिज करती है जिसमें यौन हिंसा की बात को नकारा जा रहा था।
ALSO READ: T20 World Cup 2026 : PCB और ICC के बीच टकराव बढ़ा , Pakistan पर मंडराया अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार का खतरा
 
फोरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का मिलान
 
एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक मृतका के परिजनों द्वारा दिए गए कपड़ों को जब्त कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया था। रिपोर्ट में छात्रा के अंतर्वस्त्रों पर मानव शुक्राणु (Sperm) के अवशेष मिले हैं। यह वैज्ञानिक साक्ष्य पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के उन तथ्यों से मेल खाते हैं, जिसमें निजी अंगों पर चोट और शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान पाए गए थे। पुलिस अब इस नमूने से DNA प्रोफाइल तैयार कर रही है, जिसका मिलान हिरासत में लिए गए आरोपियों और संदिग्धों से किया जाएगा।
ALSO READ: झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में भारी तनाव और पुलिस बल तैनात

क्या है पूरा मामला

मीडिया खबरों के मुताबिक जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कोचिंग कर रही थी। इस महीने की शुरुआत में वह अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी 2026 को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शुरू से ही यौन शोषण और हत्या का आरोप लगाया था जबकि पुलिस इसे बीमारी और नींद की गोलियों के सेवन से जुड़ी आत्महत्या बता रही थी। पटना एम्स के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को कहा था कि विशेष जांच दल (SIT) ने अभी तक उन्हें मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। 
ALSO READ: अमेरिका में तबाही मचा रहा है बर्फीला तूफान, 15 राज्यों में इमरजेंसी लागू, एक हफ्ते में 9000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल

2 अधिकारी निलंबित

मीडिया खबरों के मुताबिक मामले में शुरुआती कोताही और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पटना पुलिस ने शनिवार देर रात दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वालों में कदमकुआं थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उप-निरीक्षक रोशनी कुमारी शामिल हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Mann Ki Baat का 130वां एपिसोड, जानिए PM मोदी ने क्या कहा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels