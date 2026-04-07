Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पवन खेड़ा के घर असम पुलिस का छापा, हिमंता का दावा- हैदराबाद भागा

Advertiesment
pawan khera
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:12 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:18 IST)
google-news
दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर मंगलवार को असम पुलिस ने छापा मारा। पवन खेड़ा इस समय घर पर मौजूद नहीं थे। इस बीच असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं।
 
पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर आरोप लगाया था कि उसके पास 3 देशों (मिस्र, एंटीगा-बरबूडा और UAE) के पासपोर्ट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि रिनिकी के पास दुबई में 2 संपत्तियां भी है। उन्होंने कहा था कि इन संपत्तियों का जिक्र सीएम सरमा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है।

जालुकबारी से चुनाव मैदान में उतरे हिमंता और उनकी पत्नी ने आरोपों को गलत बताया था। हिमंता की पत्नी ने सोमवार को पवन खेड़ा के खिलाफ FIR भी कराई थी। ALSO READ: 3 पासपोर्ट विवाद से गरमाई असम की सियासत, सरमा परिवार का पवन खेड़ा को करारा जवाब
 
सीएम सरमा ने कहा कि वह कल गुवाहाटी से भाग गए। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस दिल्ली में उनके घर गई थी, लेकिन वह हैदराबाद भाग गए हैं। कानून अपना काम करेगा।
 
गौरतलब है कि असम में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 9 अप्रैल को राज्य की 126 सीटों पर मतदान होगा। वोटो की गिनती के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 4 मई को होगी।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गुजरात में ईंधन-खाद का पर्याप्त स्टॉक, सरकार की अपील, न करें पैनिक बाइंग

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels