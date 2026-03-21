दिल्ली में UNI परिसर की सीलिंग के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी, PCI ने की निंदा

निजी सामान उठाने का भी समय नहीं दिया

पत्रकारों का कहना है कि वे अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तभी उन्हें जबरन वहां से हटने को कहा गया। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने इतना भी समय नहीं दिया कि पत्रकार अपनी डायरी, लैपटॉप या अन्य निजी सामान उठा सकें। इस घटना के बाद दिल्ली के पत्रकार संगठनों में भारी रोष है। पत्रकारों ने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए कि मीडियाकर्मियों के साथ ऐसा आक्रामक व्यवहार क्यों किया।