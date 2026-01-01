rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2026 के पहले दिन सस्ता हुआ क्रूड ऑइल, जानिए क्या है पेट्रोल के दाम?

Advertiesment
हमें फॉलो करें petrol diesel

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (08:23 IST)
New Year 2026 : नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में कमी आई है। इस वजह से देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी मामूली बदलाव दर्ज किया गया।
 
गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम 0.53 डॉलर यानी 0.91 प्रतिशत टूटकर 57.42 डॉलर प्रति बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड भी 0.48 डॉलर यानी 0.78 फीसदी सस्ता होकर 60.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। 
 
दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमश: 97.77 और 87.67 रुपए प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.03 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105.41 रुपए और 1 लीटर डीजल के लिए 92.02 रुपए लग रहे हैं। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100.90 रुपए और 92.49 रुपए लीटर है।
 
गौरतलब है कि देश की तेल विपणन कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर में हुए बदलाव पर आधारित होती हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: नववर्ष 2026 के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels