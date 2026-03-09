Fact Check : भारतीय वायुसेना के नाम पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी AI प्रोपेगैंडा, PIB ने किया बेनकाब

आतंक का आका पाकिस्तान अब डिजिटल युग में डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति भारतीय वायुसेना (IAF) के अधिकारी की वर्दी पहनकर सेना और देश के खिलाफ भ्रामक और फर्जी दावे कर रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी PIB Fact Check ने इस वीडियो की पड़ताल की है और इसे पूरी तरह से फर्जी और 'पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा' करार दिया है। इन वीडियो को सीमा पार (पाकिस्तान) के हैंडल से प्रमोट किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।