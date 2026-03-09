fact check : पाकिस्तान की फिर खुली पोल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी चीफ को लेकर फैलाई फेक न्यूज

Pakistani propaganda account @Proudindiannavi is spreading false claims that, on the orders of India’s Defence Minister Rajnath Singh, the Vice Chief of Navy Sanjay Vatsayan assisted in an attack on an Iranian ship and that Naval Chief Dinesh Kumar Tripathi is preparing to… pic.twitter.com/235tDorz51 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 9, 2026

क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर @Proudindiannavi नामक एक हैंडल (जो नाम से भारतीय लगता है लेकिन पाकिस्तान से संचालित है) द्वारा बेहद चौंकाने वाले और झूठे दावे किए जा रहे हैं। इस अकाउंट से दावा किया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर नौसेना के उप-प्रमुख (Vice Chief) संजय वत्सायन ने एक ईरानी जहाज पर हमले में सहायता की। इस घटना के बाद मतभेदों के चलते नौसेना प्रमुख (Naval Chief) दिनेश कुमार त्रिपाठी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं।