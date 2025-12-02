Biodata Maker

क्या भारत ने मांगी इमरान खान की कस्टडी? PIB फैक्ट चैक ने बताई वायरल लेटर की सच्चाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (10:27 IST)
Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जेल में बंद इमरान से उनके परिवार वालों को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इस बीच इंटरनेट पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कस्टडी मांगी है। पीआईबी ने इस लेटर का फैक्ट चेक करके इसकी सच्चाई बताई है।
 
क्या है वायरल लेटर में : सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। इस पर 1 दिसंबर 2025 की तारीख लिखी हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय विदेश मंत्रालय का है। पाकिस्तान के विदेश सचिव को लिखे पत्र में यह दावा किया गया है कि जेल में बंद इमरान खान की भारत ने हिरासत मांगी है। हालांकि, भारत सरकार ने इस पत्र को फर्जी और निराधार बताया है।
 
फैक्ट चेक में क्या निकला? : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने फैक्ट चेक कर इस लेटर को फर्जी और मनगढ़ंत बताया गया है। पीआईबी ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा फैलाने वाले कई इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर इस लेटर वायरल कर रहे हैं। इस लेटर में किए गए दावे, झूठे और निराधार हैं। यह पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ चलाए जाए दुष्प्रचार कैंपेन का हिस्सा है।
 
साथ ही पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि ऐसी असत्यापित जानकारी शेयर ना करें। सटीक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनके समर्थकों ने आज रावलपिंडी में इसको लेकर विरोध-प्रदर्शन का एलान किया है। शहर में धारा-144 लगाते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
edited by : Nrapendra Gupta
