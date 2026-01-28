Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Ajit Pawar Plane Crash : पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

Advertiesment
हमें फॉलो करें pinki mali plane crash

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (19:30 IST)
Pinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी। यह बातचीत मंगलवार शाम को हुई थी, लेकिन बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान लियरजेट 45 विमान के क्रैश होने से पिंकी सहित सभी 5 लोगों की मौत हो गई। 
ALSO READ: Ajit Pawar Plane Crash : कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert
यह दुखद हादसा बुधवार सुबह करीब 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जब विमान रनवे से फिसलकर आग का गोला बन गया। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहे हैं। खराब विजिबिलिटी को एक संभावित कारण बताया जा रहा है। 
 
पूरे महाराष्ट्र और देश में इस घटना से शोक की लहर है। पिंकी की कहानी दिल को छू गई है- एक बेटी जो अपने पिता से आखिरी बार खुशी-खुशी बात कर रही थी, लेकिन वह वादा पूरा नहीं कर पाई। परिवार का दर्द बयां नहीं किया जा सकता।
ALSO READ: Ajit Pawar Plane Crash : कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान
हादसे में अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे। पिंकी माली, जो मुंबई के प्रभादेवी/वर्ली इलाके की रहने वाली थीं (कुछ रिपोर्ट्स में जौनपुर, उत्तरप्रदेश के मूल निवासी बताई गई हैं), निजी चार्टर्ड विमानों में काम करती थीं। दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स के इस विमान में वे क्रू मेंबर थीं। 
 
पिंकी 29 वर्षीय थीं और विमानन क्षेत्र में कई सालों से काम कर रही थीं। उनके पति सोमवीकर सैनी हादसे की सूचना मिलते ही बारामती के लिए रवाना हो गए। परिवार अब बेटी के शव की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि अंतिम संस्कार कर सकें। पिता शिवकुमार ने भावुक होकर बताया कि पिंकी ने उन्हें बताया था कि पापा, मैं उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बारामती छोड़कर नांदेड़ जाऊंगी। होटल पहुंचने के बाद आपसे बात करूंगी।
ALSO READ: Ajit Pawar Plane Crash : क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

रुक नहीं रहे पिता के आंसू

शिवकुमार ने आंसुओं के साथ कहा कि मैंने उससे कहा था कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कल बात करेंगे। लेकिन वह 'कल' कभी नहीं आया। अब मेरी बेटी से कभी बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि पिंकी ने इससे पहले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कई बड़े नेताओं के साथ उड़ान भरी थी। अजित पवार के साथ यह उनकी चौथी उड़ान थी। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: अजित पवार की मौत पर राजनीति नहीं, यह पूरी तरह हादसा, बोले शरद पवार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels