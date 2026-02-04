Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रेड डील पर संसद में सरकार का दावा: पीयूष गोयल बोले — निर्यात बढ़ेगा, किसानों और डेयरी सेक्टर को नुकसान नहीं

Advertiesment
हमें फॉलो करें piyush goyal in loksabha on trade deal

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (12:33 IST)
Piyush Goyal in Parliament on Trade Deal : विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा? गोयल ने कहा कि ट्रेड डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा होगी। डेयरी क्षेत्र में भी हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। लघु मध्यम उद्योग के लिए अवसर खुलेंगे। ALSO READ: संसद में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तकरार, ‘गद्दार’ टिप्पणी से बढ़ा राजनीतिक विवाद
 
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के हितों को देखते हुए स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे।
 
गोयल ने कहा कि भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। 1 साल तक चली कई दौर के विचार विमर्श के बाद व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे।
 
यह समझौता विशेष रूप से श्रम प्रदान क्षेत्रों और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। खाद और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। इससे किसानों को नुकसान नहीं है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: पीयूष गोयल ने संसद में बताया, ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels