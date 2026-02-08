देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा... भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल

India-America Trade Deal News : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में किसानों के लिए सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गोयल ने कहा कि यह ट्रेड डील एक लेबर ऑफ लव है। गोयल ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने इस समझौते में अपनी संप्रभुता से समझौता किया है। गोयल ने कहा कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने वाले फल जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग जैसी दालें, तिलहन, मूंगफली और शहद जैसे उत्पादों पर भी कोई समझौता नहीं किया है। गोयल ने कहा कि कृषि के मामले में भारत के किसानों और उत्पादकों के हितों का 100 फीसदी ध्यान रखा गया है।





उन्होंने कहा कि यह डील आखिरकार हमारे किसानों की मदद करेगी, जो पहले से ही 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि और मछली उत्पादों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि भारत को अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने इसे बहुत ही सुरक्षित बताया, क्योंकि उनका मानना है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की मांग पैदा करेगी।





इसके अलावा AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और उच्च गुणवत्ता वाले मशीनरी की जरूरत भी अमेरिका पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में नए अवसर किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेंगे और कृषि क्षेत्र की समृद्धि बढ़ाएंगे।

