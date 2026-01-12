Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ उड़ाई पतंग, साबरमति आश्रम में बापू को किया नमन

Advertiesment
हमें फॉलो करें modi merz flying kites

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 12 जनवरी 2026 (10:58 IST)
PM Modi Fredrick Merz news in hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ सोमवार को अहमदाबाद के साबरमति आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया।
 
पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत (धागा) भी चढ़ाया।
 
मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हरेक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह मानसिकता न्याय और संवाद को बढ़ावा देती है और दुनिया में आशा जगाती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है।
साबरमती आश्रम से दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर पहुंचे और यहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साथ में पतंगबाजी का भी आनंद लिया। ये फेस्टिवल 7 दिन तक चलेगा। 
 
गौरतलब है कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। मर्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
edited by : Nrapnedra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोहरे और शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली में सर्दी का सितम, 7 राज्यों में अलर्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels