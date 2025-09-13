Festival Posters

मिजोरम में पीएम मोदी बोले, वोट बैंक की राजनीति से पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान

पीएम मोदी ने मिजोरम में 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की आलोचना की।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लेंगपुई , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (10:49 IST)
PM Modi in Mizoram : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा जहां ज़्यादा वोट और सीटें थीं। मिजोरम जैसे राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।
 
उन्होंने कहा कि हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो कभी हाशिए पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं। पिछले 11 वर्षों से हम पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मिजोरम को मुख्‍यधारा में जोड़ने का काम हो रहा है। ये बदलाव की लाइफ लाइन हैं। 
 
पीएम मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं यहां मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर हूं। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मुझे खेद है कि मैं आइजोल में आपके साथ शामिल नहीं हो पा रहा हूं लेकिन मैं इस माध्यम से भी आपके प्यार और स्नेह को महसूस कर सकता हूं।
 
उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले, मुझे आइज़ोल रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला था। आज हम इसे देशवासियों को समर्पित करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। दुर्गम रास्तों सहित कई चुनौतियों को पार करते हुए यह बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन अब साकार हो गई है। हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारे कार्यकर्ताओं के जज्बे ने इसे संभव बनाया है।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक रेल संपर्क नहीं है बल्कि यह बदलाव की जीवनरेखा है। यह मिजोरम के लोगों के जीवन और आजीविका में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मिज़ोरम के किसान और व्यवसाय देश भर के ज्यादा बाजारों तक पहुंच सकेंगे।
 
उन्होंने कहा कि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिज़ोरम के लोग हमेशा योगदान देने के लिए आगे आए हैं। त्याग और सेवा, साहस और करुणा, ये मूल्य मिज़ो समाज के केंद्र में हैं। आज मिज़ोरम भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह राष्ट्र के लिए, विशेषकर मिज़ोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।
