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भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश, UCC और वन नेशन-वन इलेक्शन पर जोर

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narendra modi bjp foundation day
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (14:54 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (15:06 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर वीडियो संदेश जारी कर पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य के एजेंडे पर जोर दिया। उन्होंने तीन तलाक कानून, CAA, राम मंदिर निर्माण और 10% आरक्षण जैसे फैसलों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा हर चुनौती का ईमानदारी से सामना कर रही है। हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा हो रही है। ALSO READ: असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, घुसपैठिया बोलने पर होगी जेल
 
पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, कानून बनाकर तीन तलाक पर रोक, CAA का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण... ऐसे कितने ही काम हैं, जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है।
 
उन्होंने कहा कि हम 1984 का वह दौर भूल नहीं सकते, जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटें जीतीं, लेकिन देश की जनता देख रही थी कि कैसे कांग्रेस सत्ता हासिल करके उसके साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसे में भाजपा पर देशवासियों का भरोसा बढ़ता रहा और भाजपा धीरे-धीरे चुनाव जीतने लगी। हमारे आने से देश की राजनीति में दो धाराएं स्पष्ट हो गईं। एक धारा बनी, सत्ता आधारित राजनीति की, तो दूसरी धारा बनी, सेवा आधारित राजनीति की।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का धीरे-धीरे पतन होने लगा और सेवा आधारित राजनीति को धीरे-धीरे लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत।
पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विशाल और पवित्र वट वृक्ष के नीचे हमें साफ नीयत के साथ सुचिता के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। फिर शुरुआत के कुछ दशकों में हमने संगठन के लिए नीतियां निर्धारित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। उसके बाद जो समय आया जब भाजपा ने पूरी निष्ठा के साथ खुद को एक सशक्त कैडर आधारित पार्टी बनाने में झोंक दिया। हमने कार्यकर्ताओं का ऐसा विशाल कैडर खड़ा किया, जिनमें सेवा भावना से काम करने का समर्पण था, जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया और जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता स्वीकार नहीं किया।
 

नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भरी

उन्होंने कहा, इस समय जिन पांच राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं। कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है, नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। आज भाजपा जिस शिखर पर है, उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने में लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने तप, त्याग की पराकाष्ठा की है, ये वही जान सकता है, जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

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