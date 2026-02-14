डिब्रूगढ़ के नेशनल हाइवे पर हरक्यूलस विमान से उतरे पीएम मोदी

PM Modi touches down at the Emergency Landing Facility on the Moran Bypass in Dibrugarh in Assam.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम को कई बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। डिब्रूगढ़ के नेशनल हाईवे पर नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। पीएम मोदी खुद भी लॉकहीड सी-130 हरक्यूलस विमान से हाइवे पर उतरे हैं। पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहने वाले हैं। नेशनल हाइवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए भारतीय वायुसेना के विमान यहीं से अपनी उड़ान भर रहे हैं और आसमान में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इनमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। डिब्रूगढ़ से भारत-चीन बॉर्डर की निकटतम दूरी लगभग 250-300 किलोमीटर है।जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, 'मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन 14 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। परीक्षण दौर से लेकर सफल संचालन तक, कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती का एक नया अध्याय आकार ले रहा है।'