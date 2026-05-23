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PM Modi ने 51,000 युवाओं को बांटे सरकारी नौकरी के जॉइनिंग लेटर; बोले- 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में आपकी भूमिका सबसे अहम

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narendra modi distributes government jobs appointment letter
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (12:04 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (12:16 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव-नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है।

पीएम मोदी ने कहा, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।
 

रोजगार के लाखों नए अवसर 

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग सेक्टरों में निवेश कर रहा है, और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है भारत का युवा

उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा... पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा। जो अपने काम को देशसेवा और जनसेवा का माध्यम मानते हैं।
 

किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले

पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरर है। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटि बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में महिलाओं के स्टाटअप्स हैं। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली है।
 

अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
 
उन्होंने कहा कि आज क्लिन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाईड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसरों के दरवाजे खोल रही हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लिन मैन्यूफैक्चरिंज से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। यानी, भारत के इंजीनियर्स, टेक्निशियन्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

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