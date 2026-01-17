rashifal-2026

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मालदा (पश्चिम बंगाल) , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (17:53 IST)
Prime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया। मोदी ने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ है। मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में घुसपैठ के कारण ही दंगे हो रहे हैं।
 

मोदी ने की जेनजी (GenZ) की तारीफ 

पीएम मोदी ने बीएमसी की जीत का श्रेय देश की युवा पीढ़ी (GenZ) को दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज का युवा खोखले वादों पर नहीं, बल्कि भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करता है। पीएम ने विश्वास जताया कि जिस तरह मुंबई के युवाओं ने भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई, वैसा ही करिश्मा अब बंगाल में होने वाला है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए मोदीने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और धमकी भरी राजनीति जल्द ही समाप्त होगी। 
 

मोदी ने बंगाली में किया तीखा प्रहार

जैसे ही पीएम मोदी ने मंच से बंगाली में नारा दिया- 'एई सरकार पलानो डोरकर' (इस सरकार को बदलना जरूरी है) पूरा मालदा मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को 'निर्दयी' बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा भेजा गया विकास का पैसा 'टीएमसी सिंडिकेट' की तिजोरियों में जा रहा है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल को 40 बार बाढ़ राहत कोष दिया, लेकिन पीड़ितों को वह नहीं मिला।  
 

पीएम मोदी का ममता पर निशाना

पीएम ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए एक संवेदनशील मुद्दे को हवा दी। उन्होंने सीधे तौर पर ममता सरकार पर 'घुसपैठियों को बसाने और उन्हें मतदाता बनाने' का आरोप लगाया। मोदी ने संकल्प लिया कि भाजपा की सत्ता आते ही घुसपैठियों और उनके संरक्षकों के गठजोड़ को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले मतुआ जैसे शरणार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 
