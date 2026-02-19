AI में भारत का उज्ज्वल भविष्य: पीएम मोदी बोले – नौकरियां घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी

मोदी ने दिया मानवा विजन मंत्र

पीएम मोदी ने दुनियाभर के सामने MANAV विजन मंत्र देते हुए कहा कि इससे AI को सकारात्मक नजरिया मिलेगा। जैसे GPS हमें आगे के रास्ते को लेकर सजेशन देता है, लेकिन हमें तय करना है कि वह सही रास्ता है या नहीं। उसी तरह से AI को लेकर हमे सही दिशा की तरफ लेकर जाना है। क्या है मानव का मतलब...

आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए, हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम AI का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे।