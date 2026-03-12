LPG को लेकर PM मोदी ने कहा- कुछ लोग पैदा कर रहे हैं डर का माहौल? कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट में धकेल दिया है।ऐसे कठिन समय में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक देश के रूप में हमारी प्रतिक्रिया क्या है। संकट कई मायनों में पूरे राष्ट्र की परीक्षा होता है। हमें शांत रहकर और धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए।

पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। उन्होंने युद्ध के हालातों पर चर्चा की।

LPG की किल्लत और विपक्ष पर निशाना प्रधानमंत्री ने देश में एलपीजी (LPG) की आपूर्ति को लेकर डर पैदा करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के हित के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पेट्रोलियम भंडार में हुई भारी वृद्धि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले, भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता नगण्य थी; लेकिन आज हमारे पास महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में एलपीजी की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद पीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि ना किसी राजनीतिक टिप्पणी के मैं बस इतना कहूंगा कि वे न केवल जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं, बल्कि देश का अहित भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि जन विश्वास को मजबूत करके और लोगों में जागरूकता बढ़ाकर हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और इस कार्य में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। Edited by : Sudhir Sharma