मन की बात में पीएम मोदी ने बताया, क्यों खास था नवंबर माह?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 30 नवंबर 2025 (11:49 IST)
PM Modi Mann ki Baat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर का महीना बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया। उन्होंने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा से लेकर कृषि, खेल और एविएशन सेक्टर में बड़ी उपलब्धियों तक कई बातों की चर्चा की।
 
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवंबर का महीना बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है। कुछ दिन पहले, 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास इवेंट हुआ। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर देश भर में बड़े इवेंट्स की एक सीरीज शुरू हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य मेमोरियल का उद्घाटन हुआ।
 
कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि : भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। 
 
स्पेस इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट मिला : उन्होंने कहा कि भारत ने एविएशन सेक्टर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले हफ्ते, INS माहे को मुंबई में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। पिछले हफ्ते, स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस से भारत के स्पेस इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट मिला। यह सब भारत के नए आइडिया, इनोवेशन और युवा शक्ति का रिफ्लेक्शन बन गया है
 
खेलों के लिए सुपरहिट रहा नवंबर : पीएम ने कहा, भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपरहिट रहा। भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप जीता। टोक्यो डीफ ओलंपिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 20 मेडल्स जीते। महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल्स जीते। हमारी महिला टीम ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता।
 
Gen-Z ने किया कमाल : प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इसमें हमारे देश के युवा और खासकर हमारे Gen-Z मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रेश हुआ पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा।
LIVE: मन की बात में मोदी बोले, देश ने कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की

