भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

गौरतलब है कि 10 नवंबर को आई20 कार में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए थे जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Went to LNJP Hospital and met those injured during the blast in Delhi. Praying for everyone’s quick recovery. Those behind the conspiracy will be brought to justice! pic.twitter.com/HfgKs8yeVp

इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है।