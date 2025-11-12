Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

Advertiesment
हमें फॉलो करें Prime Minister Modi visit LNJP Hospital

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (15:41 IST)
PM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। ALSO READ: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई
 
उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
 
गौरतलब है कि 10 नवंबर को आई20 कार में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए थे जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
 
इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: भूटान से लौटते ही LNJP पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली धमाके के घायलों से की मुलाकात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels